تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الإثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو: 3٫97506 مقابل الريال الواحد 0٫25160

الدولار: 3٫75810 مقابل الريال الواحد 0٫26609

درهم إماراتي:1٫02317 مقابل الريال الواحد 0٫97736

ريال يمني:0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫62276

دينار أردني:5٫29839 مقابل الريال الواحد 0٫18874

دينار كويتي:12٫31471 مقابل الريال الواحد 0٫08156

دينار بحريني: 10٫00770 مقابل الريال الواحد 0٫10003

الريال القطري:1٫03216 مقابل الريال الواحد 0٫96884

الدرهم المغربي:0٫35737 مقابل الريال الواحد 2٫80084

الجنيه المصري: 0٫15356 مقابل الريال الواحد 6٫51361