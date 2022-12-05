تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الإثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو: 3٫97506 مقابل الريال الواحد 0٫25160
الدولار: 3٫75810 مقابل الريال الواحد 0٫26609
درهم إماراتي:1٫02317 مقابل الريال الواحد 0٫97736
ريال يمني:0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫62276
دينار أردني:5٫29839 مقابل الريال الواحد 0٫18874
دينار كويتي:12٫31471 مقابل الريال الواحد 0٫08156
دينار بحريني: 10٫00770 مقابل الريال الواحد 0٫10003
الريال القطري:1٫03216 مقابل الريال الواحد 0٫96884
الدرهم المغربي:0٫35737 مقابل الريال الواحد 2٫80084
الجنيه المصري: 0٫15356 مقابل الريال الواحد 6٫51361
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