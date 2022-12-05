قال البروفسور واستشاري الطب النفسي طارق الحبيب، إن حرية التعبير لا تعني الهجوم أو تبادل الشتائم.

وأوضح طارق الحبيب، أن حرية التعبير هي مناسبة ردة الفعل للفعل الأصلي في القوة والتأثير وتحقيق الهدف.

يذكر أن حرية التعبير أو حرية الرأي هي الحق السياسي لإيصال أفكار الشخص عبر الحديث. يستخدم مصطلح حرية التعبير أحياناً بالترادف، ولكن يتضمن أي فعل من السعي وتلقي ونقل المعلومات أو الأفكار بغض النظر عن الوسط المستخدم.