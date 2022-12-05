كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أنه بعد غدا الأربعاء يدخل الشتاء بدخول أول نجوم المربعانية.

وتوقع عبدالعزيز الحصيني، من نهاية هذا الأسبوع ومعظم الأسبوع القادم موجة برد متوسطة القوة على معظم المملكة وفيه تقارب بين الصغرى والعظمى”برد في الليل والنهار”، داعيا لتجهيز ملابس الشتاء.

وأشار إلى استمرار ‎الحالة الممطرة السابعة بأمطار من خفيفة لغزيرة وحبات برد اليوم الإثنين 1444/5/11هـ على أجزاء من الشرقية خاصة شمالها وعلى القصيم وحائل والكويت وأجزاء من الباحة وعسير والإمارات والزلفي وشمالي الوشم وسدير، مع تشكل بعض السحب الممطرة على أجزاء من جنوب مكة.