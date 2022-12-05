قد يسبب التهاب المفاصل الألم والتصلب والالتهابات وكذلك مشاكل في الحركة، وعلى الرغم من عدم وجود علاج لهذه الحالة، إلا أن هناك طرقا لمنع الأعراض أو تخفيفها.

وذكرت ناتالي مارش، أخصائية العلاج الطبيعي، أنها تلقت استفسارات متزايدة من موظفي المكاتب الذين يعتقدون أن آلام المفاصل ناتجة عن العمل من المكتب، لافتة إلى إن تدريب الحركة والقوة “أكثر أهمية” عندما يتعلق الأمر بالوقاية من التهاب المفاصل ومشاكل المفاصل الأخرى.

وقالت الأخصائية: “يأتي إليّ الكثير من المرضى يشكون من آلام المفاصل، وكثير منهم من العاملين في المكاتب. يبدو أن هذا هو الوقت من العام الذي يبدأ فيه العمل الجاد في التأثير على الناس مع برودة الطقس واقتراب نهاية العام. يعتقد الكثير من الناس أن وضعية الجسم هي أهم شيء في العمل من المكتب – ليس هذا هو الحال”.

وأضافت: “يمكنك الجلوس في وضع مستقيم – الشاشة والكرسي على ارتفاع مثالي – لساعات متتالية، ولكن في نهاية اليوم، إذا كنت ثابتا طوال الوقت، فستظل تعاني من التيبس والألم نتيجة لذلك. هذا هو السبب في أن من المهم ببساطة النهوض والتحرك”، محذرة من أن تخطي 10000 خطوة في اليوم لا يكفي “لإحداث فرق”.