أكد اللاعب الدولي السابق سعد مبارك أن مشاركة المنتخب الوطني في مونديال قطر من أفضل المشاركات تاريخيا في نهائيات كأس العالم.

وقال مبارك :” مشاركة الأخضر في كأس العالم من أفضل المشاركات حتى وإن خرجنا حيث قدم الأخضر مستويات قوية على أرض الواقع بفوزه على الأرجنتين”

وأضاف ” المباراة الثانية للمنتخب الوطني أمام بولندا كانت أيضا من أفضل المباريات، كان المنتخب البولندي لديه رهبة من الأخضر ثم بدا يلعب على أخطاؤه، وفي المباراة الأخيرة رأينا قوة وشراسة المكسيك كما أن مدرب الأخضر لم يوفق في التشكيل “.