ذكرت تقارير، أن هناك خمسة أخطاء شائعة يرتكبها الكثير عند طهو الدجاج، وربما تنال من الفوائد الغذائية له؛ حيث يوصي خبراء الطبخ بالطهو لمدة معقولة، مع ضرورة وضع لحم الدجاج في خلطة بهارات أو صلصلة قبل التحضير.

ويجب إضافة البهارات و”التتبيلة” عند بداية وضع اللحم في الفرن أو المقلاة حتى يتشرب ما أضيف له ثم يأخذ النكهة خلال عملية الطهو، فيما قبل عملية الطهو يجب التأكد من جودة الدجاج، حيث يكون لحم الدجاج الطبيعي في العادة ذا لون أقرب إلى الوردي، في حين أن اللون الباهت أو الرمادي قد يكون علامة على فساده أو أنه لم يعد صالحاً للاستخدام.

وحذر خبراء الصحة من غسل الدجاج كونه يؤدي إلى انتشار بكتيريا كثيرة في المطبخ، كما أن تحضير الدجاج فور خروجه من الثلاجة لا يؤدي إلى الحصول على المذاق المطلوب، والأفضل تركه لمدة ربع ساعة بعد إخراجه ومن ثم البدء في عملية الطهو.