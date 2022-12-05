أوضح الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل حكم تقدم الشخص للإمامة في حال إذا تأخر أو غاب الإمام الراتب.

وقال الشبل :” العبرة بأن يأذن لك الإمام بهذه الإمامة إذا تأخر، حيث قال الفقهاء ويحرم أن يؤم في مسجدا قبل إمامه الراتبي إلا بإذنه أو عذره فيستأذن منه اذا تأخر أن يصلي بالناس”.