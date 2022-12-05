أوضح الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل حكم تقدم الشخص للإمامة في حال إذا تأخر أو غاب الإمام الراتب.
وقال الشبل :” العبرة بأن يأذن لك الإمام بهذه الإمامة إذا تأخر، حيث قال الفقهاء ويحرم أن يؤم في مسجدا قبل إمامه الراتبي إلا بإذنه أو عذره فيستأذن منه اذا تأخر أن يصلي بالناس”.
هل يجوز للشخص التقدم للإمامة إذا تأخر أو غاب الإمام الراتب؟
– الشيخ د. علي بن عبدالعزيز الشبلhttps://t.co/SPOX33FVAH#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/cRgob5UUNQ
— قناة الرسالة (@alresalahnet) December 4, 2022
جرت العادة اذا تأخر الأمام قَدم المأمومين واحداً ممن يرون فيه الكفاءة في أمامة المصلين و دين الله يُسر والحمد لله.