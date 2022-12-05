كشفت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عبر حسابها الرسمي (لينكد إن) ، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات ، للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة.

وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي هو “مهندس رئيسي، مراقبة الجودة” بينما المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في الهندسة ، والتعدين / الكيمياء / الميكانيكية أو مجال ذي صلة، معرفة جيدة بعمليات درفلة المعادن والاستخدام النهائي للمادة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى المعرفة الفنية / المعدنية التفصيلية لعمليات درفلة الألمنيوم، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في العمليات المعدنية / مراقبة الجودة في درفلة وطلاء الألمنيوم، خبرة في معايير الجودة العالمية مثل ISO 9000.

وأشارت إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول إلى موقع لينكد إن لخدمات التوظيف