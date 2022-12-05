أبلغت الهند، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا، من قبل اتحاد كرة القدم لعموم الهند بقراره سحب عرضها من عملية اختيار مضيف كأس آسيا 2027.
وأوضح الاتحاد الآسيوي، في بيان له، أن ذلك ليتبقى العرض السعودي الوحيد للاستضافة والقرار في 1 فبراير المقبل.
أبلغت الهند، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا، من قبل اتحاد كرة القدم لعموم الهند بقراره سحب عرضها من عملية اختيار مضيف كأس آسيا 2027.
وأوضح الاتحاد الآسيوي، في بيان له، أن ذلك ليتبقى العرض السعودي الوحيد للاستضافة والقرار في 1 فبراير المقبل.
مبروك أستضافة بلدي لكأس الأمم الآسيوية 2027 و أتوقع سوف يكون أبهى و أحلى منديال آسيوي منذُ نشأته و لكن تكفون لا يجينا نسويات كاسيات عاريات متبرجات سافرات مثل الأوكرانية بقطر 2022 ههههههههههههه