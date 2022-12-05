أبلغت الهند، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا، من قبل اتحاد كرة القدم لعموم الهند بقراره سحب عرضها من عملية اختيار مضيف كأس آسيا 2027.

وأوضح الاتحاد الآسيوي، في بيان له، أن ذلك ليتبقى العرض السعودي الوحيد للاستضافة والقرار في 1 فبراير المقبل.