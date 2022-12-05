أوضح الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل هل يجوز جمع النية بين تحية المسجد والسُنة القبلية لصلاتي الظهر والعصر وحكم قضاء السُنة القبلية؟

وقال الشبل:” لا بأس أن يصلي الشخص ٤ ركعات وينوي بها تحية المسجد، بحيث ينويها الرواتب، لأنه بصلاته الراتبتين كان محققا أنه لم يجلس حتى يصلي ركعتين كما قال النبي الكريم، فينويها الرواتب التي قبل الصلاة ولا ينويها تحية المسجد ”

وأضاف ” والصحيح أن الأربع قبل الظهر وبعدها لا تقضي، وما جاء من قضاء النبي لها بعد العصر هذا خاص به”