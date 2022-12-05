أقامت جامعة الملك سعود اختبار الكفاءة للغة اليابانية “JLPT 2022″، وذلك في إطار تمكين الجامعة وتعاونها الدولي مع دولة اليابان وتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين .

وقالت أن الاختبار، الذي يقام لأول مرة في مدينة الرياض، جرى في رحاب الجامعة، باعتبارها المنصة الرسمية المعتمدة في المملكة وإقليمياً، المخولة بعقد الاختبار.

وعبر السفير الياباني لدى المملكة، فوميو إيواي، عن شكره وامتنانه لجامعة الملك سعود على إقامة اختبارات الكفاءة في اللغة اليابانية، قائلا: “نهنئ أنفسنا بهذا الإنجاز التاريخي ونتمنى أن يهتم الشعب السعودي بلغتنا اليابانية أكثر فأكثر”.