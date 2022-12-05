روى عضو فريق “إنجاد للبحث والإنقاذ” سعد الحبلاني قصة البحث عن مفقود يبلغ من العمر 70 عاما في عرعر.

وقال الحبلاني :” من أبرز البلاغات التي تلقينها في الفريق منذ فترة تغيب شخص عنده ٧٠ عام عن منزله في عرعر، وهنا تجمعنا أعضاء الفريق في مكان عام ثم انطلقنا للبحث عنه”.

وأضاف ” بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وبعد مجهود بحث لمدة يومين توصلنا إلى أن المفقود موجود بغرب مدينة عرعر بالرمق الأخير من حياته حيث قدمنا إليه الإسعافات الأولية اللازمة “.