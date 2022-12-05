أكد رئيس قسم التربية الخاصة في جامعة الأمير سطام الدكتور علي الأسمري أن “نطاقات و “موائمة” من أشهر المبادرات في المملكة لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

وقال الأسمري :” منذ إطلاق هذه المبادرات عدد المنشآت التي حصلت على شهادات الموائمة تخطى ١٦٠٠ منشأة مع البرامج القادمة وبرامج التحول الوطني والمبادرات والعمل التكاملي فمن المتوقع أن يرتفع هذا العدد”

وأضاف “هناك دعم لبرامج التأهيل والتوظيف لأشخاص ذوي الإعاقة، حيث انه لا شك أن عمل الهيئة في هذا المجال في الجانب القانوني والتشريعي وتحفيز المؤسسات والجهات الحكومية على موضوع تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة رائد في هذا المجال “.