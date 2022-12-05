كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، عن آلية تقسيط المستحقات الضريبية خلال مبادرة الإعفاء من الغرامات المستمرة حتى 31 مايو 2023.

وأوضحت الهيئة 4 آليات للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات.

مبادرة الإعفاء من الغرامات

1 . يقدم المكلف طلب تقسيط المستحقات الضريبية للهيئة خلال فترة المبادرة.

2. تتم مراجعة الطلب من الفرق المختصة بالهيئة للتأكد من استحقاق المكلف للتقسيط.

3 سيتم تقسيط المستحقات حسب فترات معينة بعد اعتماد الخطة وفق الإجراءات والضوابط الخاصة بتقسيط المستحقات الضريبية.

4 . في حال قيام الهيئة بإلغاء خطة التقسيط كنتيجة لعدم التزام المكلف بها، فستقوم الهيئة باحتساب كافة الغرامات المستحقة على المبالغ غير المسددة من تاريخ استحقاق سدادها الأصلي.