الاعداد السابقة للصحيفة
الاثنين5 ديسمبر

سائقة في موقف لا تحسد عليه

منذ 31 دقيقة
0
1047
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    &#8220;الصحة&#8221;: تسجيل 86 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

    “الصحة”: تسجيل 86 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

    منذ 26 دقيقة
    0
    1142

    سائقة في موقف لا تحسد عليه

    منذ 31 دقيقة
    0
    1047
    قرار &#8220;أوبك+&#8221; يرفع أسعار النفط

    قرار “أوبك+” يرفع أسعار النفط

    منذ 36 دقيقة
    0
    1211
    آلية تقسيط المستحقات الضريبية خلال مبادرة الإعفاء من الغرامات

    آلية تقسيط المستحقات الضريبية خلال مبادرة الإعفاء من الغرامات

    منذ 40 دقيقة
    0
    1199
    ولي العهد يعلن عن تطوير جزيرة &#8220;سندالة&#8221; أولى الوجهات البحرية الفاخرة في نيوم(صور)

    ولي العهد يعلن عن تطوير جزيرة “سندالة” أولى الوجهات البحرية الفاخرة في نيوم(صور)

    منذ 46 دقيقة
    0
    1498