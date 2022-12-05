أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب التقديم على جائزة أداء الصحة في نسختها الخامسة لعام 2022 م، والتي تأتي امتداداً لنسخ الجائزة السابقة التي بدأت منذ عام 2017 م، حيث تهدف الجائزة إلى رفع مستوى التنافسية في القطاع الصحي، والاحتفاء بأبرز قصص النجاح في المنشآت محلياً وإقليمياً ودولياً، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الممارسات العالمية في القطاعات الصحية.

واشتملت الجائزة هذا العام على خمسة مسارات رئيسة هي: (مسار الكشف المبكر والوقاية، ومسار الرعاية الممكّنة رقمياً، ومسار تقديم الرعاية المتخصصة، ومسار كفاءة الوصول للرعاية، ومسار تحسين الرعاية الحرجة)، وتحظى الجائزة بمشاركة لجنة من الخبراء والمختصين في مجالات مختلفة وطنياً إضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين الذين يسهمون في تحكيم الجائزة.

يذكر أن الجائزة قد حظيت طوال نسـخھا السابقة باھتمـام كبيـر مـن كافـة الأفـراد والقطاعـات المھتمـة بالرعايـة الصحيـة فـي المملكـة وخارجھـا، واسـتطاعت جـذب عـدد كبيـر مـن المشـاركات وقصـص النجـاح التـي أسـھمت وتسـھم فـي تطويـر الأنظمـة الصحيـة وجـودة تقديـم الخدمات، كما أن الجائزة متاحة للتقديم عليها من كافة القطاعات الصحية الحكومية والخاصة سواء داخل المملكة أو خارجها، وللمزيد من التفاصيل عن آلية التقديم ومعايير وشروط الأهلية يرجى زيارة الرابط التالي:‏ هنا