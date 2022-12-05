أوضحت رئيس بلدية العتيبية في مكة المكرمة العنود البقمي أنه تم إطلاق العديد من برامج العمل التطوعي للمواطنين والمقيمين من خلال عرضها في منصة العمل التطوعي الوطني.

وقالت البقمي :” نساهم بكل قوة في رؤية المملكة ٢٠٣٠ للوصول إلى مليون متطوع بحلول العام ٢٠٣٠”.

وأضافت ” نرحب بالمقيمين والمواطنين في الأعمال التطوعية، لدينا شفافية عالية مع المتطوعين فنحن نشعرهم بأنهم جزء من هذا العمل التطوعي، وبفضل الله تكللت هذه المرتكزات بالنجاح وأطلقنا العديد من المبادرات التطوعية “.