تعد أبرز وسائل الأمان ومساعدة السائق في سيارة هيونداي أزيرا 2023، وجود 7 وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، وحساسات ركن أمامية وخلفية، ونظام مساعدة الفرامل الأوتوماتيكي.

وتتضمن وسائل الأمان: نظام تحذير مغادرة المسار، نظام التحكم في الجر، نظام التحكم في نزول المنحدرات، نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، نظام المساعدة في صعود المرتفعات، التحكم في الانزلاق، تقنية دعم المكابح.

وتتوفر هيونداي أزيرا موديل 2023، مزودة بمحرك: 6 اسطوانات، سعة 3.5 لتر، وينتج قوة 290 حصان، ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات، صرفية الوقود 11.7 كيلومتر لكل لتر.