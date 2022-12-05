أوضح الأخصائي الاجتماعي حمد الضويان علامات الزوج الاستغلالي، مؤكداً أن الاستغلال صفة مذمومة في جميع الحالات.

وقال الضويان:”الاستغلال قد يكون وليد اللحظة، فقد يظهر ذلك بعد الزواج بفترة حين يكون الزوج بحاجة لراتب الزوجة وبالتفاهم بينهما ويعتبر هذا استغلال إيجابي بالشراكة”.

وأضاف ” وقد يكون الاستغلال مخطط له مسبقاً حيث قبل أن يتقدم الشخص للزواج يسأل علي تلك الفتاة إن كانت موظفة أولا وكم راتبها ”