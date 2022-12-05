أوضح الأخصائي الاجتماعي حمد الضويان علامات الزوج الاستغلالي، مؤكداً أن الاستغلال صفة مذمومة في جميع الحالات.
وقال الضويان:”الاستغلال قد يكون وليد اللحظة، فقد يظهر ذلك بعد الزواج بفترة حين يكون الزوج بحاجة لراتب الزوجة وبالتفاهم بينهما ويعتبر هذا استغلال إيجابي بالشراكة”.
وأضاف ” وقد يكون الاستغلال مخطط له مسبقاً حيث قبل أن يتقدم الشخص للزواج يسأل علي تلك الفتاة إن كانت موظفة أولا وكم راتبها ”
#صباح_السعودية | الاستغلال صفة مذمومة في جميع الحالات، فما هي علامات الزوج الاستغلالي؟ الأخصائي الاجتماعي حمد الضويان يوضح ذلك. #قناة_السعودية pic.twitter.com/EI1BeWToCP
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) December 5, 2022
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