يبحث كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي، عن ناد يشارك في صفوفه لكونه لاعبًا حرًا بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل أسابيع.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، على وجود رونالدو بشكل رسمي في النصر بداية من 1 يناير المقبل، لافتة إلى أن التعاقد بين البرتغالي والنصر سيستمر لمدة موسمين ونصف، على أن يتلقى 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأشارت إلى أنه سيصبح رونالدو الأعلى أجرًا في تاريخ كرة القدم، بأجر يبتعد تمامًا عن النجوم العالمية في باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، كيليان مبابي والبرازيلي نيمار جونيور.