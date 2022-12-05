كشفت ابنة الأسطورة البرازيلية بيليه، فلافيا ناسيمنتو، عن الحالة الصحية لوالدها الذي يعاني من السرطان منذ شهور طويلة.

وصرحت ابنة بيليه في تصريحات لشبكة “جلوبو” البرازيلية: أمر غير عادل إلى حد كبير أن يقول الناس إنه في حالة حرجة، يخضع للرعاية المركزة، لكن عليكم أن تصدقونا أنه لا شيء من هذا صحيح”.

وقالت : “نحاول أن نوفر أفضل علاج ممكن له لأنه ليس هناك شفاء كامل حتى الآن من سرطان القولون”.

وأصافت ابنته الأخرى، كيلي: “لقد أصيب بفيروس كورونا قبل 3 أسابيع، مما أدى إلى التهاب في الجهاز التنفسي، فهو مريض، مسن، لكن في الوقت الحالي يعاني من عدوى في الجهاز التنفسي، عندما يتحسن، سيعود إلى المنزل، لن يرحل من المستشفى الآن”.