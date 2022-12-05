أبدى لاعب منتخب المغرب، أشرف حكيمي، ثقته في منتخب بلاده وقدراته في منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

وقال “حكيمي”، خلال حديثه عن المباراة التي ستقام يوم غد أمام إسبانيا في دور الـ16 بكأس العالم 2022:”إسبانيا من أفضل خمسة منتخبات ودائمًا تخوض كأس العالم من أجل الفوز، لكن مدربنا علمنا اللعب بعقلية الفوز بغض النظر عن المنافس الذي نواجهه، سنعمل على اللعب بطريقتنا وهزيمتهم”.

وأضاف أن منتخب المغرب حصل على المركز الأول في مجموعتهم، مضيفا أن منتخب بلادهم يستحق قليلًا من الاحترام، لذا فهو يعتقد أن إسبانيا تدرك ذلك ويفترض أن يخاف فريقهم قليلًا، مؤكدا أنه لا يوجد ما يمنعهم من تحقيق مفاجأة أخرى.