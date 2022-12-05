لقي شاب من منطقة أبوقير، شرقي محافظة الإسكندرية مصرعه طعناً على يد تاجر أسماك بسبب نشر صورة للأخير على فيسبوك.

وتلقت الجهات الأمنية المصرية بلاغاً من الأهالي بوقوع جريمة قتل بمنطقة أبوقير شرقي المحافظة إذ تم العثور على جثة المجنى عليه، صاحب محلات جزارة وسيراميك غارقا في دمائه وتبين أن مرتكب الواقعة هو تاجر الأسماء.

وأبانت التحريات أن المتهم وقع بينه وبين المجني عليه خلاف، ونشر المتهم صورة للمجنى عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك، بعدما نشبت الخلافات بينهم بعد أن بادله الأخير صورا نشرها على فيسبوك أيضا، فقرر المتهم التخلص من المجنى عليه وطعنه بسكين أمام منزله بحسب وسائل إعلام مصرية.