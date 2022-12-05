كشفت المستشارة في الأمن الفكري وتعديل السلوك، الدكتورة فهدة العريفي، أن 85% من النساء حول العالم تعرضوا للعنف الرقمي وأكثر من 60% في العالم العربي .

وقالت “العريفي” خلال ظهورها على قناة الإخبارية أن العنف الرقمي مرتبط بالتكنولوجيا الحديثة ومن خلاله يتم إساءة التعامل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى شبكات الإنترنت ضد الجميع ولكن ضد المرأة محدد بشكل أكثر .

وتابعت الدكتورة فهدة العريفي أن العنف الرقمي امتداد للعنف الواقعي وقد يكون أسوء منه، وذلك لأن الشخص المسيء مجهول.