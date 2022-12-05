أجاب عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع على سؤال شخص قال فيه : “اشتريت بطاقة مسابقات، ولكنني أعطيتها لشخص آخر شارك وفاز، فمن يستحق منا الجائزة؟ وهل يجوز الاشتراك في مثل هذه المسابقات؟”.

وقال الشيخ “المنيع” خلال لقائه في برنامج فتاوى على قناة “السعودية” أن البطاقة كانت مدفوعة الثمن ودخلت السحب وصاحبها يملكها وقد دفع أو دُفع عنه على سبيل الهدية أو العطية لافتاً إلى أن المسابقة مبنية على قاعدة القمار ” غرم محقق وغنم محتمل” وبناءً على هذا فإن المسابقة باطلة ولا تجوز وهي نوع من القمار.

وتابع الشيخ المنيع أن المبلغ الذي ربحه الفائز يمكن تصريفه من خلال بابين : إما إعطائه لولي الأمر لتكون من روافد بيت المال أو أن يتم التصديق به على المستحقين من المسلمين.