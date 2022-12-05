أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة تمديد فترة استقبال طلبات التأهيل للتقدم على المشروع، ليكون آخر موعد لاستقبال طلبات التأهيل، نهاية عمل يوم الخميس الموافق 26 يناير المقبل.

وأضافت أن المشروع يتميز بالعديد من المقومات الاستثمارية، ومنها موقعه الجغرافي حيث يبعد 300 متر تقريبًا عن المسجد الحرام، جنوب مشروع وقف الملك عبد العزيز “برج الساعة”، وتبلغ مساحة أرض المشروع 167 ألف متر مربع، وبمدة استثمار تبلغ 25 سنة.

ولفت إلى أن المشروع سيقام عليها عدد من الأصول متعددة الاستخدامات تشمل محطّة للحافلات، ومتاجر للتجزئة والتسوّق، وفندق أربعة نجوم يضم 400 غرفة.

ودعت الهيئة القطاع الخاص من المطورين والمستثمرين من ذوي الخبرة الراغبين بالتقدم على المشروع، للتسجيل على الرابط التالي:

من هنــــــــــــــا