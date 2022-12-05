انفصل لاعب منتخب البرازيل السابق أدريانو ليتي ريبيرو، عن زوجته بعد زواج دام 24 يومًا فقط بسبب مباريات كأس العالم.

وكشفت تقارير أن خلافا نشب بين الزوجين بسبب اختفاء أدريانو ليومين متواصلين، بعدما قاد سيارته لأحد أحياء ريو دي جانيرو لمشاهدة مباراة سويسرا والبرازيل رفقة أصدقائه.

وحذفت زوجة اللاعب السابق جميع صورهما على تطبيق “انستغرام” كما ألغت عائلة أدريانو احتفالًا كان من المخطط إقامته في عطلة نهاية الأسبوع المقبل.

يذكر أن أدريانو اعتزل كرة القدم عام 2016 بعد أن أصبح إكمال مسيرته يمثل حملًا عليه عقب وفاة والده.