رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على وزير النقل كامل الوزير، بشأن أموال المشروعات التي تقوم بصرفها وزارة النقل المصرية.

وقال السيسي: “الأرض بتاع الطريق والسكة الحديد غالية قوي مش عاوز يدي حاجة يقولك أرضي يا عم.. ده أنت نحلت وبرنا”.

وتابع السيسي: “نحل وبر الدولة في مشروعات النقل بتاعته ويقولك لا مديكومش ده حرم السكة الحديد بتاعتي ده كانوا بانيين عليها زمان وعشوائيات لما جينا نتكلم على المحور تقول لا”.

من جانبه رد وزير النقل قائلا: “خلال افتتاح مشروع محور أبو ذكري.. روحت للقائد العام وقلتله خد اللى انتوا عاوزينه بس نكتب ورقة علشان نحفظ حق السكة الحديد”.

وأضاف الرئيس السيسي: “أنا موافق يا كامل .. قله المحاور اللى تعملت ادينا تمنها دلوقتي سيب وانا سيب يا كامل”.