خرج رجل الأعمال اليمني، أحمد عبدالله الشيباني، مؤسس “مجموعة شركات أحمد عبدالله الشيباني”، في مقطع فيديو، مستنجدًا بالجهات المختصة في البلاد لإنصافه بعدما استولى ابنه على ممتلكاته.

واتهم الشيباني ابنه بالاستيلاء على شركاته وممتلكاته في أثناء سفره إلى الخارج لتلقي العلاج، قائلا :إنه سلّم ابنه أبو بكر موقعه في الشركة بعد أن شعر بالمرض وسافر إلى العاصمة الأردنية عمّان لتلقي العلاج”.

وأضاف أن ابنه:”أشْعَرَ الناس بأن الله توفاني وها أنا حيّ أرزق، وأطالب بحقوقي وأطلب من جميع الرجال الصالحين والمخلصين أن يساعدوني على استعادة ممتلكاتي”.