قال لاعب المنتخب الإسباني بيدري، إن منتخب المغرب قادر على إقصاء منتخب بلاده من كأس العالم في 10دقائق.

وأضاف اللاعب المغرب لديه خط وسط يعتمد على القوة البدنية ولن يكون هناك مساحات كثيرة، وسيحاول كل لاعب خطف الكرة منا في الوسط.

وأكد أن 10 دقائق من قلة التركيز ستكون كافية لمنح المغرب فرصة الفوز والخروج من كأس العالم، مضيفا أن منتخب بلاده سيعمل على تحسين الأمور في هذا الجانب لتجنب الخروج.

يذكر أن المباراة بين المنتخبين ستقام على ملعب المدينة التعليمية بقطر في تمام السابعة مساء بتوقيت أبو ظبي.