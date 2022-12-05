قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فتح تحقيقاً بحق الأوروغوياني وزملائه في منتخب أورغواي خوسيه ماريال خيمينيز، والحارس فرناندو موسليرا ودييغو غودين، بسبب الأحداث التي شهدتها نهاية المباراة أمام غانا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وانتقد لاعبو أوروغواي حكم المباراة، معتبرين أنه حرمهم من ركلتي جزاء، ما دفعهم إلى مهاجمته بعد صافرة النهاية، فيما صب كافاني غضبه على منصة شاشة حكم الفيديو المساعد “فار”، فأسقطها أرضاً لحظة دخوله نفق غرف الملابس.

وفازت الأوروغواي بالمباراة 2-صفر لكنها فشلت في التأهل الى ثمن النهائي بعدما خطفت كوريا الجنوبية البطاقة بفوزها المفاجئ على البرتغال 2-1.