أعلنت شركة نيوم (المسؤولية الاجتماعية في نيوم) عن توفر 30 وظيفة شاغرة (رجال / نساء) لدى شركائها برواتب تصل (13,000 ريال).

وأوضحت شركة نيوم أن الوظائف المتوفرة هي:

1- فني تقنية المعلومات.

2- مهندس مدني أول.

3- مهندس مدني (وظيفتان).

4- مدير أمن المجتمعات.

5- مساعد إداري.

6- مهندس أمن وسلامة مهنية.

7- مدير موارد بشرية.

8- مدير أمن.

9- كاتب تسجيل الحضور والانصراف.

10- سائق اسعاف.

11- مسؤول سلامة مهنيه.

12- حارس أمن.

13- مساعد إداري.

14- أخصائي هندسي – صحة عامة.

15- كاتب تقني.

16- مدير الخدمات الميكانيكية.

17- مهندس ميداني – ميكانيكي.

18- مُشرف الموارد والاستدامة.

19- سائق.

20- مراقب عمليات.

21- مُمثل مركز الاتصال.

22- مسؤول سلامة.

23- محاسب مالي.

24- موظف إداري.

25- مهندس سلامة.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح وذلك عن طريق هذا الرابط هنا