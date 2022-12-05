ظهر بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، أمس الأحد، لأول مرة بعد إصابته في هجوم دموي بمطرقة داخل منزلهما.

وتواجد بيلوسي مع زوجته داخل مركز كينيدي للتكريم، وكان يجلس بجوارهما الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل، ونائبته كامالا هاريس وزوجها، دوغ إمهوف.

وظهر بول بيلوسي في المناسبة مرتديا قبعة ذات حواف، وقفازا في يد واحدة هي اليسرى.

وفي يوم 28 أكتوبر اقتحم شخص منزل نانسي بيلوسي في سان فرانسيسكو، وكان يبحث عنها، لكنها لم تكن موجودة، وعثر على زوجها في المقابل وهاجمه حيث تسبب له في تشقق بالجمجمة وجروح في يديه بعد تعرضه للضرب باستخدام مطرقة.