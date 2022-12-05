قال المرشد السياحي، ياسر الحساني، إن جزيرة “سندالة” قريبة من الوجهات الأشهر لأوروبا مما سيزيد عدد السياح.

وأضاف أن بعض الرحلات التي بها ستكون ليخوت فاخرة، وستوفر تجربة مميزة للسياح، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة نيوم أعلن، اليوم، تطوير جزيرة “سندالة”؛ أولى وجهات نيوم للسياحة البحرية الفاخرة، والتي تعد أحد أهمّ المشاريع الداعمة للإستراتيجية الوطنية للسياحة، والتي تم تصميمها لتكون البوابة الرئيسة للرحلات البحرية في البحر الأحمر، ولتقديم واحدة من أهم التجارب العالمية في الضيافة والترفيه، ومن المتوقع أن تبدأ الجزيرة باستقبال الزائرين مطلع عام 2024م.