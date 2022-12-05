قالت ابتهال الرويلي، كفيفة خريجة من جامعة الحدود الشمالية، أنها وواجهت الكثير من التحديات خلال مراحل حياتها، مبينة أن أن موقف الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، كان حافزا قويا لتحقيق النجاحات.

وأوضحت ابتهال الرويلي “موقف سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان حافز ودافع لتحقيق المزيد من النجاحات وخدمة الوطن، وقابلت العديد من الصعوبات والتحديات”

وتابعت: “أكبر تحد واجهني هو فقدان البصر في المرحلة الجامعية ولكن بفضل الله ثم دعم الناس من حولي، بالإضافة إلى التقنيات المتقدمة لذوي الإعاقة، بالإضافة أيضًا للخدمات التي يقدمها الوطن لذوي الإعاقة”.

وأضافت “أبرز الدوافع التي جعلتني تتغلب على فقدان النظر هي نظرة المجتمع لذوي الإعاقة وهي نظرة مقصورة لنا، وعدم إيمان بقدراتنا، وكانت رسالتي تغيير هذه النظرة من المجتمع وزرع الإيمان داخل الناس بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة”.