كشفت دراسة طبية أن تناول التفاح والطماطم يمكن أن يؤدي إلى زيادة ألم التهاب المفاصل نظرًا لاحتوائهما على مادة السولانين التي يعتقد أنها تتسبب في تفاقم الحالة.

وأشارت الدراسة إلى أن ملايين الأشخاص يعانون من التهاب المفاصل، لافتة إلى أنه على الرغم من عدم وجود علاج حتى الآن لهذا المرض، إلا أن هناك طرقًا للتحكم في الأعراض، وفقا لصحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية.

وقالت الدراسة التي أصدرتها “لجنة الأطباء البريطانيين” إنه مثل العديد من الحالات الصحية، يمكن أن يلعب النظام الغذائي دورًا في تخفيف الحالة أو تفاقمها “محذرة من أن هناك أطعمة تعتبر “محفزة للألم”.

وخلصت الدراسة إلى أن “بيانات التجربة أظهرت أن الأشخاص في سن الشيخوخة وما بعد انقطاع الطمث الذين يعانون من التهاب وتورم المفاصل يجب أن يتجنبوا نباتات الباذنجان وفصيلتها لتخفيف آلام المفاصل وكذلك تقليل تدمير الأنسجة”.