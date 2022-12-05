عبر رجل برازيلي وزوجته الكورية عن توقعاتهما بشأن نتيجة المباراة التي ستقام بين منتخبي بلادهما اليوم ضمن منافسات كأس العالم بقطر.
وقال الزوج إن منتخب البرازيل سيفوز على نظيره الكوري بستة أهداف مقابل هدف وحيد، متوقعا أن يحرز منتخب كوريا الجنوبية في البداية هدفا، وبعدها سيحرز منتخب البرازيل 6 أهداف.
وضحكت الزوجة الكورية وتبادلت مع زوجها التوقعات بطرافة، مشيرة إلى أنها تؤمن بأن منتخب بلادها سيفوز، مؤكدة أن منتخبها يمكنه أن يفعل أن أي شيء، وتتوقع أن يؤدي المنتخب مباراته بشكل جيد.
الإعلام السعودي والإعلام العربي إعلام منحط هو ووسائل التواصل الإجتماعي مهما حاولت الصين تلميعه ويبقى الإعلام الأمريكي سيد الإنحطاط بلا فوارق ومن تبقى من الإعلام الدولي هو إعلام رجيع للإعلام الأمريكي وليس أمامنا إلا الراديو نسمع منه الأخبار والأغاني أضاع هذا الإعلام جل وقته على الزواج والزوجات والأزواج على مدار سنتين ولم يتبقى أمام هذا الإعلام شيء سوى تنقيب نساء الكرة الأرضية وبرقعتهن ليس لسبب سوى لإغاضة الشعوب التي لا تؤمن بالأديان عموماً والإسلام من بينها