عبر رجل برازيلي وزوجته الكورية عن توقعاتهما بشأن نتيجة المباراة التي ستقام بين منتخبي بلادهما اليوم ضمن منافسات كأس العالم بقطر.

وقال الزوج إن منتخب البرازيل سيفوز على نظيره الكوري بستة أهداف مقابل هدف وحيد، متوقعا أن يحرز منتخب كوريا الجنوبية في البداية هدفا، وبعدها سيحرز منتخب البرازيل 6 أهداف.

وضحكت الزوجة الكورية وتبادلت مع زوجها التوقعات بطرافة، مشيرة إلى أنها تؤمن بأن منتخب بلادها سيفوز، مؤكدة أن منتخبها يمكنه أن يفعل أن أي شيء، وتتوقع أن يؤدي المنتخب مباراته بشكل جيد.