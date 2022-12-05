التقطت كاميرات ملعب الجنوب بقطر طفل ياباني رفض مغادرة مدرجات الاستاد قبل تنظيفها بعد انتهاء مباراة اليابان وكرواتيا ضمن منافسات دور الـ16 من نهائيات كأس العالم .

وظهر الطفل وهو يحمل كيساً بلاستيكياً يجمع فيه القمامة ومخلفات المشجعين من تحت المقاعد.

وانتهت مباراة اليابان لصالح كرواتيا بعد فوزهم في ركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1).