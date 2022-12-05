نبهت وزارة الداخلية بالأماكن التي يحظر فيها تركيب كاميرات المراقبة الأمنية، ومنها داخل غرف تبديل الملابس في المجمعات ومراكز التسوق.

وأضافت الوزارة أن الأماكن تشمل أيضا داخل غرف الكشف الطبي، والتنويم، والعلاج الطبيعي، وداخل غرف إجراء العمليات الطبية، وداخل الوحدة السكنية في مرفق الإيواء السياحي، وداخل دورات المياه.

ونوهت بأن تطبيق أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية سيطبق على مرافق الإيواء السياحي، والمنشآت التعليمية العامة والخاصة، والمباني السكنية، والمجمعات التجارية ومراكز التسوق.