شارك مدرب منتخب البرازيل تيتي، لاعبيه الرقص احتفالا بتسجيل الهدف الثالث، الذي سُجل في شباك كوريا الجنوبية خلال مباراة اليوم الاثنين المقامة حاليا.

وخلال أقل من نصف ساعة من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية حقق فريق السامبا تقدماً بثلاثة أهداف نظيفة الأمر الذي قد ينهي أي أمل لكوريا الجنوبية بالتأهل لدور ربع النهائي.

وبعد ذلك سجل المنتخب البرازيلي الهدف الرابع في الدقيقة 36 من الشوط الأول، حيث سجل الأهداف الأربعة كل من: فينيسيوس ونيمار وريشارلسون وباغويتا.