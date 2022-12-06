سلم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، المرحلة الأولى من الوحدات السكنية من مشروع جوهرة الرصيفة بمدينة مكة المكرمة.

ويأتي تسليم الوحدات في مرحلتها الأولى في إطار حرص برنامج سكني بالتعاون مع المطورين العقاريين على تسليم الوحدات للمستفيدين فور الانتهاء منها، كنتيجة للشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر برنامج شراكات الذي يهدف إلى توفير حلول ومنتجات سكنية متنوعة تتوافق مع احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية مدعومة.

واطلع الوزير على شرح مراحل التنفيذ وخطط التسليم لمشروع جوهرة الرصيفة المكون من 34 مبنى سكنيًا ويضم 1035 وحدة سكنية مخصصة للمستفيدين من برنامج سكني.

ويقع مشروع جوهرة الرصيفة – وهو أحد مشاريع البيع على الخارطة – في مدينة مكة المكرمة بحي الرصيفة الواقع بين طريقي الدائري الثالث والرابع، ويبعد عن الحرم المكي مسافة 15 دقيقة، على مساحة 87،660 م2 .