أوضح مدير إدارة المنتجات بمحفظة القضاء بوزارة العدل م. مشاري الدلقان آلية وخطوات تقديم الشكوى في حال وقوع “خطأ طبي” بعد نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام.

وقال “الدلقان” خلال استضافته في برنامج ياهلا أن الخطوات تبدأ بقيام المنشأة الصحية بتشكيل لجنة مختصة لنظر الخطأ الصحي ثم الاستعانة براي الخبراء الطبيين ثم تعرض اللجنة التسوية على طرفي الخطأ الطبي وفي حال عدم الوصول للتسوية ترفع الشكوى للمحكمة.

وفيما يخص الفرق بين الوضع السابق والحالي أوضح الدلقان أنه في السابق كان في 54 قاضي في عدة لجان طبية بمختلف مناطق المملكة أما الآن يوجد دوائ مختصة في القضاء العام.