كشف الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، عن حكم الترحُّم على الكافر؛ بحجة أنه خدم المسلمين وناصرهم

وقال عبدالكريم الخضير: ” لا يجوز الترحُّم عليه؛ لأنه مادام مشركًا فلن يغفر الله له، {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: ٤٨]، هذا الشخص الذي حرَّم الله عليه الجنة ومأواه النار يُقال له: (رحمه الله)! هل تجتمع النار مع الرحمة؟! هذا لا يجوز بحال”

جاء ذلك ردا على تساؤل تضمن “هل يجوز الترحُّم على الكافر؛ بحجة أنه خدم المسلمين وناصرهم؟”