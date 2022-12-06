كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع حكم صرف زكاة الأم على ابنتها المقيمة معها ولا يوجد لديها دخل مالي.

وقال الشيخ المنيع أنه طالما البنت مقيمة لدى أمها فليست مطالبة بكثير من التكاليف فسكنها وأكلها وشربها عند والدتها ويلزم الأم أن تغطي نفقتها إذا احتاجت لأي أمر.

وتابع أن الزكاة لا يجوز أن يدفعها المزكي لا لأصوله ولا لفروعه وبناءً على القاعدة لا يجوز للأم أن تدفع الزكاة لابنتها والعكس.