قال صندوق التنمية العقارية، أن برامج نقل المديونية مع استمرارية الدعم السكني يمكن الاستفادة منها فقط في منتجي شراء وحدة جاهزة من السوق والبناء الذاتي المكتمل البناء.

وأضاف الصندوق، أن نقل المديونية لا يشمل منتج البيع على الخارطة ومنتج التمويل القائم والمُستفيدين الحاصلين على مبادرة العسكريين والمدنيين.

وأوضح أن خيارات القرض العقاري “التمويل المدعوم” هي منتج الوحدات الجاهزة من السوق، ومنتج الوحدات الجاهزة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومنتج البيع على الخارطة، ومنتج البناء الذاتي.