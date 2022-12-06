قال مدير إدارة الغذاء الصحي في هيئة الغذاء والدواء فيصل بن سنيد، أن الزيوت المستخدمة في الطبخ لدى المطاعم طبيعية.

وأوضح المسؤول أت الزيوت الموجودة في المطاعم طبيعية، مبينا أن درجة احتراقه هي من تحدد عدد مرات استخدامه في الطبخ

وأضاف أنه يتم متابعة الزيوت في المطاعم بشكل دوري، وعند الطبخ بها أكثر من مرة تصبح زيوت مهدرجة، وهناك أنواع زيوت تتحمل الكثير من الاحتراق.