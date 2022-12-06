كشف نادي وج الرياضي بمحافظة الطائف، عن توفر وظيفة شاغرة (رجال / نساء) لحملة الشهادة الجامعية.

وأشار إلى أن المسمى الوظيفي هو مسؤول حسابات تواصل، مشترطا أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس، ودورات في التصميم الجرافيك، و شهادات احترافية في التواصل أو التسويق الإلكتروني.

وأوضح أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1444/05/11هـ الموافق 2022/12/05م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/05/14هـ الموافق 2022/12/08م.

ولفت إلى إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة المسمى الوظيفي في عنوان البريد):هنا