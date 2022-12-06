قدمت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالليث، ممثلةً بوكالة شؤون المتدربين برنامجًا لتهيئة المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني للعام 1444هـ ، بعنوان( التهيئة المهنية للمتدربين المستجدين ).

حيث اشتمل البرنامج على عدد من البرامج والفقرات المقدمة على مدى( ثلاثة أيام ) حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج ( 200 ) متدرب، تنوعت الفقرات والبرامج بين التعريف بنظام التدريب بالكلية والخطط التدريبية للنظام الثلثي وقواعد تنظيم السلوك والعمل التطوعي ومجالاته والتعرف على بوابة التدرب الإلكتروني ونظام رايات والرموز والجداول التدريبية، و تضمن البرنامج التعريف بمبادرة (رافد) للتنسيق الوظيفي.

كما أن مبادرة( حماية ) للوقاية من المؤثرات العقلية والعديد من البرامج والفقرات التي توزعت على مدى الثلاثة أيام ليكون البرنامج شاملاً لكل الجوانب التي تهم المتدرب والمستفيد من البرنامج في رحلته التدريبية.

وقال سعادة عميد الكلية المهندس عيسى مسفر العسيري، في كلمته أمام المتدربين إن هذا البرنامج يأتي في إطار ماتقدمه الكلية من دعم وتوجيه لتهيئة البيئة التدريبية المناسبة لأبنائها المتدربين ضمن الرؤية التي تعمل عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتقديم ودعم سوق العمل بالكفاءات الوطنية القادرة على دعم مسيرة هذا الوطن.

وأوضح سعادة وكيل الكلية لشؤون المتدربين زايد جمعان الثقفي، أن هذه البرامج التي تقدمها وكالة شؤون المتدربين بالكلية تهدف إلى حل جميع مشاكل المتدربين المستجدين وتهيئة الأجواء التدريبية المناسبة لهم لبدأ رحلتهم التدريبية

ونوه سعادة وكيل الكلية لشؤون المتدربين خلال الكلمة التي ألقاها ضمن البرنامج بأهمية إستعداد المتدربين وإتباع الأنظمة والقوانين المعمول بها في الكلية، وفي نهاية البرنامج أجاب عميد الكلية وسعادة الوكلاء ورؤساء الأقسام على استفسارات وأسئلة المتدربين.