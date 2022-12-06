أعلنت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية، عن تعليق الدراسة اليوم الثلاثاء، بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد من تنبيهات بشأن حالة الطقس المتوقعة.

وأشارت إدارة التعليم، إلى أنه بناءً على ما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات فقد تقرر تعليق الدراسة اليوم في المدارس التابعة لها.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، أصدر تنبيهات متقدمة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اليوم (الثلاثاء) على عدة مناطق بينها الرياض والشرقية والقصيم.