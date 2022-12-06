بعث رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، التهنئة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد على تنظيم المونديال، قائلا:”أبهرتونا يا أهل قطر، مبروكين، وأحر التهاني للأمير تميم بن حمد، والشيخ الوالد، كأس عالم جميل، ونسخة استثنائية”.

وعن المنتخب الذي يتمنى له أن يفوز في بطولة كأس العالم بقطر 2022، أوضح تركي آل الشيخ، أن المنتخب الذي يتمنى له أن يفوز في كأس العالم منتخب البرازيل.

وأشار:” هم المنتخب الوحيد اللي باقيين في كرة القدم يمثلنا، اليوم البرازيل قاعدة تمثلنا ومحتفظة بالمدرسة الأورنج وقاعدة تحقق هدايا وإن شاء الله الكرة ترجع لها المدرسة اللي طلعت مارادونا وغير مارادونا، وفق ” قنوات الكاس”.

وتابع تركي آل الشيخ، أنه يرغب أن يزور زيارة قطر، وحضور مباريات كأس العالم.

يذكر أن منتخب ‎البرازيل، فاز على المنتخب البرازيلي على نظيره الكوري الجنوبي، بنتيجة “4-1 في المباراة التي جمعتهما على ستاد 974 لحساب الدور ثمن النهائي لكأس العالم.